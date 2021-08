Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: Εντυπωσιακές εικόνες μέσα από ρωσικό ελικόπτερο Mi-8 (βίντεο)

Συνεχείς ρίψεις νερού για την κατάσβεση του τεράστιου πύρινου μετώπου, που μαίνεται στην περιοχή.

Η “μάχη” με τις φλόγες στα Βίλια συνεχίζεται, καθώς η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο μέτωπο βρίσκονται ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις μεταξύ των οποίων και δύο ρωσικά ελικόπτερα Mi-8.

To Sputnik εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο με τον τρόπο επιχείρησης των ελικοπτέρων μέσα από την ίδια την καμπίνα του πιλότου.

Τα ρωσικά ελικόπτερα Mi-8 συμμετέχουν ενεργά στις μάχες των τελευταίων ημερών για την κατάσβεση πυρκαγιών στη χώρα μας.

Στο μέτωπο των Βιλίων για την κατάσβεση εκτός από τα Mi-8 επιχειρούν τα ρωσικά Ilyushin Il-76 και το ρωσικό “θηρίο” Be-200.

Οι εικόνες είναι θεαματικές και αποτυπώνουν τον σημαντικό ρόλο αυτών των εναέριων μέσων στο να περιοριστούν πύρινα μέτωπα και να αποφευχθούν ενδεχόμενες καταστροφικές αναζωπυρώσεις.΅

