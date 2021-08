Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Σύλληψη 42χρονου Γερμανού για παιδική πορνογραφία

Τι βρέθηκε στην κατοχή του, σε τυχαίο έλεγχο στην πλατεία Βικτωρίας και οδήγησε στη σύλληψη του.

Συνελήφθη, στην Πλατεία Βικτωρίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Άμεσης Ανταπόκρισης, 42χρονος Γερμανός, κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένων περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν και πλησίασαν τον αλλοδαπό προκειμένου να τον ελέγξουν.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο με περιεχόμενο πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Ο κατηγορούμενος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή.

