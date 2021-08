Κοινωνία

Λεωφόρος Κηφισού: Εργασίες από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εργασίες, που έχουν στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, πραγματοποιούνται από το ύψος της Πέτρου Ράλλη μέχρι το ΣΕΦ.

Μετά από σχετική εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής προχωρούν σήμερα σε εργασίες προληπτικού καθαρισμού στο οδόστρωμα και τα φρεάτια της Λ. Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη μέχρι το ΣΕΦ, με ειδικά μηχανικά μέσα.

Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν το πρώτο μέρος για τον σχολαστικό καθαρισμό των φρεατίων και την απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα και να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, από ενδεχόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις το φθινόπωρο.

Ανάλογες εργασίες θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα συνεργεία της Περιφέρειας θα εργαστούν με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να αποδοθεί το συντομότερο δυνατόν σε πλήρη ροή η Λ. Κηφισού, ένας από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επεσήμανε σχετικά: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πρόληψη, μεριμνούμε με στοχευμένες δράσεις για την προστασία των πολιτών. Οι εργασίες καθαρισμού στο οδόστρωμα και τα φρεάτια σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είναι απαραίτητες για τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων, από τις πρώτες βροχοπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο παρεμβαίνουμε έγκαιρα και συντονισμένα. Θα συνεχίσουμε με ανάλογα έργα σε όλη την Αττική, όπου απαιτείται».

Ειδήσεις σήμερα:

Τζέιμς Μποντ: τον Σεπτέμβρη η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας

Καιρός: επιδείνωση με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους το Σάββατο

Παρί Σεν Ζερμέν: “Σίφουνας” παρά τις απουσίες Μέσι και Νεϊμάρ