Φωτιές - Περιφέρεια Αττικής: Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις (εικόνες)

Επίβλεψη στις πληγείσες επιχειρήσεις από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η καταγραφή των ζημιών σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις από τις αρμόδιες επιτροπές εκτίμησης που έχουν συγκροτηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα. Το συντονισμό των κλιμακίων που έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές έχουν αναλάβει οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αθ. Αυγερινός και Λ. Κεφαλογιάννη.

Το πρωί, ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε επίβλεψη στις πληγείσες επιχειρήσεις στη Λ. Τατοΐου, στο Δήμο Αχαρνών. Ο Γ. Πατούλης συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Αθ. Αυγερινό, το Δήμαρχο Σ. Βρεττό, τους Εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους Αθ. Κατσιγιάννη και Ε. Κοσμίδη επισκέφθηκε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ο Δήμαρχος Αχαρνών διατύπωσε τις θερμές ευχαριστίες του στον Περιφερειάρχη και στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς βρέθηκαν στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά.

Ο Περιφερειάρχης έχει ζητήσει, τόσο από τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, όσο και από τα στελέχη των Διευθύνσεων να τρέξουν το ταχύτερο δυνατό τις διαδικασίες προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης να αποζημιώσουν της επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Με αφορμή την επίσκεψη στο σημείο ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την καταγραφή τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των υποδομών που έχουν πληγεί. Ήδη τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στις πολύπαθες περιοχές για να καταγράψουν τις ζημιές και τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Με τον κ. Βρεττό επισκεφθήκαμε επιχειρήσεις στη λεωφόρο Τατοΐου, όπου και γίνεται καταγραφή των ζημιών από κλιμάκια της Περιφέρειας. Στόχος μας είναι η καταγραφή των ζημιών προκειμένου άμεσα να εξασφαλιστεί από την πολιτεία η αναγκαία χρηματοδότηση και η στήριξη τους».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σ. Βρεττός δήλωσε:

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα με τον Περιφερειάρχη Αττικής τον κύριο Πατούλη. Τα αντανακλαστικά της Περιφέρειας ήτανε άμεσα και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, αλλά και την επόμενη μέρα. Η Περιφέρεια είναι δίπλα μας, είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία. Θεωρώ ότι ήδη κ. Περιφερειάρχα -και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό- βοηθήσατε υπέρ του δέοντος. Ανταποκριθήκατε και όλες αυτές τις μέρες ήσασταν και είστε παρών εδώ. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τους κατοίκους της περιοχής. Τα κλιμάκια της Περιφέρειας βρίσκονται εδώ ήδη από τις 7:00 το πρωί και κάνουν καταγραφές για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι. Συνεχίζουμε, είμαστε δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους δημότες, σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια και νομίζω θα καταφέρουμε και έτσι θα πιέσουμε και το κράτος, την πολιτεία να προχωρήσει όσο γίνεται συντομότερα στις αποζημιώσεις. Σας ευχαριστούμε».



Έλεγχοι και στις υποδομές

Επιπλέον, με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη πραγματοποιούνται έλεγχοι βλαβών σε υποδομές και τεχνικά έργα από τις Τεχνικές υπηρεσίες και έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης και καταλληλότητας τροφίμων από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Επίσης από την πρώτη στιγμή η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής με κλιμάκια (γεωπόνων, κτηνίατρων κ.α.) έχει προχωρήσει στις ενδεδειγμένες ενέργειες σχετικά με τα νεκρά ζώα και τα μελίσσια. Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής καταγράφει παράλληλα και τις ζημιές σε αρδευτικά δίκτυα και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Με στόχο την ταχύτερη διαδικασία καταγραφής και επίσπευσής των διαδικασιών αποζημίωσης, τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής συνεργάζονται με τα αρμόδια τμήματα των υπουργείων Υποδομών και Οικονομικών.

Μετά από επικοινωνία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Ανδρέα Μπουντουβή, αν κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει ενίσχυση των κλιμακίων με επιπλέον Μηχανικούς.

