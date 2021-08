Κοινωνία

Ο Αφγανός που επαναπατρίστηκε στην Ελλάδα (βίντεο)

Για την περιπετειώδη ζωή του μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Αγκατζάν Φαράντ, λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα, με μεσολάβηση του ΥΠΕΞ.

Της Μαρίας Οργανοπούλου

Αυτός είναι ο Αγκατζάν Φαράντ. Ο Έλληνας διερμηνέας ο οποίος επέστρεψε χθες στην Ελλάδα μετά την περιπετειώδη φυγάδευσή του από την Καμπούλ, στην οποία επικρατεί και πάλι ώρα με την ώρα το καθεστώς των Ταλιμπάν.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και την πρεσβεία μας που είναι στο Ισλαμαμπάντ και επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών που με βοήθησαν να ξαναγυρίσω πίσω υγιής» δηλώνει ο ίδιος.

Η ιστορία της ταραχώδους ζωής του Φαράντ ξεκινά το μακρινό 1998. Ο ίδιος την είχε διηγηθεί σε αφιέρωμα της Microsoft.

«Τα περισσότερα δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ήταν τόσο δύσκολα. Είναι τόσο δύσκολο να ανακαλώ όλα όσα έχουν συμβεί», λέει σήμερα.

Σε ηλικία μόλις 8 χρονών βγήκε με αγωνία από το σπίτι του στην Καμπούλ για να ρωτήσει αν κάποιοι γείτονες είχαν δει τη μητέρα του. Με δάκρυα στα μάτια, όπως εξομολογήθηκε, και πολύ ανήσυχος έφτασε στο σπίτι ενός συγγενή του που ζούσε εκεί κοντά για να μάθει ότι οι γονείς του είχαν συλληφθεί από τους Ταλιμπάν.

«Μου έδωσε χρήματα και μου είπε:« Η ζωή σου κινδυνεύει. Πάρτε το και φύγετε, αμέσως», θυμάται ο Agajan.

Στην Ελλάδα έφθασε σε ηλικία 16 ετών. Μετά από μία περιπλάνηση οκτώ και πλέον ετών στο Πακιστάν, το Ιράν και την Τουρκία, διέσχισε τον Έβρο για να συναντήσει όπως λέει ένα καλοκάγαθο ηλικιωμένο ζευγάρι που το προσέφερε γάλα και μπισκότα.

«Ήμουν φοβισμένος αλλά ευτυχισμένος. Ήμουν πολύ μπερδεμένος. Μου φαινόταν σαν ένας άλλος κόσμος. Δεν μιλούσα τη γλώσσα αλλά καταλάβαινα τα πρόσωπά τους. Θυμάμαι το δυνατό συναίσθημα ευτυχίας. Για πρώτη φορά ένιωθα ευπρόσδεκτος κάπου».

Βρέθηκε σε τρυφερή ηλικία να κοιμάται στα παγκάκια της Αθήνας. Με την βοήθεια ενός αγνώστου κατάφερε να επικοινωνήσει με το Αφγανιστάν και έμαθε ότι η μητέρα του ήταν ζωντανή και είχε επιστρέψει στο σπίτι.

Όπως λέει αγάπησε την Ελλάδα, και κίνησε τις διαδικασίες ώστε να αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα.

Τέλειωσε το σχολείο και πήρε πτυχίο ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εργάστηκε αρχικά ως μεταφραστής στους προσφυγικούς καταυλισμούς στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ πριν από λίγα χρόνια του δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψει στην Καμπούλ για λογαριασμό της ελληνικής ειρηνευτικής στρατιωτικής αποστολής υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ.

Η κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν βρήκε τον Αγκατζάν στην αφγανική πρωτεύουσα.

Με προσωπικές ενέργειες του υπουργού κ. Νίκου Δένδια οργανώθηκε και εκτελέστηκε άψογα η φυγάδευση του 32χρονου Έλληνα μεταφραστή και η μεταφορά του στο Ισλαμαμπάντ.

Εκεί έγινε δεκτός από την Ελληνική διπλωματική αποστολή και από εκεί μπήκε στο αεροπλάνο για την Αθήνα.

