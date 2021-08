Life

Κέλλυ Κελεκίδου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατο του πατέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα της, η Κέλλυ Κελεκίδου μοιράζεται στιγμές μαζί του.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Κέλλυς Κελεκίδου.

Η γνωστή τραγουδίστρια δεν ξεχνά τον αγαπημένο της μπαμπά, που του είχε μεγάλη αδυναμία, και τον έχει συνεχώς στο μυαλό της.

Πριν από μερικές ώρες, η Κέλλυ Κελεκίδου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το θάνατο του πατέρα της.

Συγκεκριμένα, η ίδια δημοσίευσε σπάνιες, κοινές φωτογραφίες μαζί του

«Πέρασαν 2 χρόνια…Μακριά ή κοντά. Στη γη ή στον ουρανό. Ότι αγαπάμε βρίσκεται μέσα μας!Όλα ζουν αρκεί να τα θυμόμαστε …

Διαβάστε περισσότερα και δείτε τις φωτογραφίες στο fthis.gr

Ειδήσεις τώρα:

Κορονοϊός - Θωμαϊδης στον ΑΝΤ1: Αύξηση στα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες (βίντεο)

Πέθανε ο Αντώνης Σκυλλάκος

Face care: Περιποίηση και ενυδάτωση μετά τις διακοπές