Παράξενα

Γατάκι σε κηδεία, “κουλουριάζεται” κάτω από το φέρετρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιοκτήτης γραφείου τελετών μίλησε στον ΑΝΤ1 για αυτήν την ασυνήθιστη περίπτωση στην Κρήτη.

Ένα γατάκι στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου Κρήτης, δίνει το “παρών” εδώ και καιρό στις κηδείες και έχει προκαλέσει αίσθηση.

«Την ώρα της κηδείας έρχεται, μπαίνει μέσα στον Ναό και παίρνει τη… θέση του κάτω από το φέρετρο», είπε στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” του ΑΝΤ1 ο Μιχάλης Πιτσικάκης, ιδιοκτήτης γραφείου τελετών.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως σε ορισμένες περιπτώσεις το γατάκι πάει στην αγκαλιά των συγγενών που θρηνούν και ακολουθεί το φέρετρο μέχρι την ταφή.

Ειδήσεις τώρα:

Ζάκυνθος - Ηλεκτροπληξία: Για νεκροψία - νεκροτομή στην Πάτρα η σορός του παιδιού

Μιχαηλίδου για εμβολιασμούς εργαζομένων: υπερδιπλασιάστηκαν στις προνοιακές δομές (βίντεο)

Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1: Κολικός νεφρού με οδήγησε στο χειρουργείο (βίντεο)