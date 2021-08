Παράξενα

Συγκλονίζει γατάκι σε κηδεία, ακολουθεί το φέρετρο μέχρι τον τάφο (βίντεο)

Το συμπαθέστατο τετράποδο φαίνεται σαν να συμπάσχει με τους συγγενείς.

Μια απίστευτη αλλά άκρως αποκαλυπτική ιστορία με γατάκι στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου έφερε στην επιφάνεια ο τηλεοπτικός φακός της ΚΡΗΤΗ TV.

Ο λόγος για ένα γατάκι που πηγαίνει σε κηδείες και “κουλουριάζεται” κάτω από το φέρετρο στη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας, στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου, όπως αποκαλύπτει ο ιδιοκτήτης γραφείου κηδειών, Μιχάλης Πιτσικάκης.

Το τετράποδο, το οποίο αντιλαμβάνεται τον πόνο συγγενών, δεν διστάζει να βρεθεί ακόμη και στην αγκαλιά τους, γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση.

Το γεγονός επιβεβαιώνει και ο εφημέριος, ο οποίος έμεινε επίσης έκπληκτος από τη συμπεριφορά του τετράποδου.

Είναι μάλιστα το μοναδικό γατάκι στο κοιμητήριο το οποίο πηγαίνει σε κηδείες, όπως σχολιάζει ο εφημέριος.

