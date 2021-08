Αφγανιστάν - Μπάιντεν: Εντός 24ωρου η απόφαση για παράταση της προθεσμίας απομάκρυνσης

Κόσμος

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να αποφασίσει μέσα στις επόμενες 24 ώρες εάν και κατά πόσον θα παρατείνει την προθεσμία της 31ης Αυγούστου για την αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, ώστε το Πεντάγωνο να έχει επαρκή χρόνο στη διάθεσή του, ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησής του.

Ο κ. Μπάιντεν φέρεται ακόμη να ζυγίζει το πώς θα προχωρήσει, καθώς κάποιοι από τους συμβούλους του επιχειρηματολογούν εναντίον της παράτασης της προθεσμίας, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας, εξήγησε ο αξιωματούχος. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να κάνει πιο σαφείς τις προθέσεις του στην ψηφιακή σύνοδο της G7 που θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο Άνταμ Σιφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού ενημερώθηκε από στελέχη των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας, ανέφερε πως θεωρεί απίθανο να έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση εκκένωσης από το Αφγανιστάν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

«Νομίζω ότι είναι εφικτό αλλά πολύ απίθανο, με δεδομένο τον αριθμό των Αμερικανών που χρειάζεται να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τη χώρα», είπε ο κ. Σιφ.

