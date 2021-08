Πολιτική

Τσίπρας: Ανίκανη η κυβέρνηση να σβήσει μια φωτιά και ικανή να διευρύνει τις ανισότητες

"Πυρά" του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση με ανάρτηση του στα social media. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.



«30.000 εισακτέοι λιγότεροι στα ΑΕΙ. 120.000 εκτός μαζικού αθλητισμού. 83.000 παιδιά -ένα στα τρία!- εκτός παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εντελώς ανίκανη να σβήσει μια φωτιά, αλλά εξαιρετικά ικανή να διευρύνει τις ανισότητες και να υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον έναντι των ιδιωτικών», σημειώνει ο κ. Τσίπρας.

Απάντηση Οικονόμου στον Αλέξη Τσίπρα

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Συγεκριμένα σε ανακοίνωση του ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

"Οι αριθμοί για τον κ. Τσίπρα ήταν πάντοτε εργαλείο διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.



Πριν ακόμη ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, ως μελλοντολόγος ανακοινώνει αριθμούς για το πόσα παιδιά δεν θα μπουν στο Πανεπιστήμιο. Και την ίδια στιγμή απαξιώνει ευθέως τα Δημόσια ΙΕΚ στα οποία θα μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση και επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επίπεδου όσοι το επιθυμούν.



Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς οι αριθμοί ξανά τον διαψεύδουν. Από 155.684 vouchers το 2019 έχουμε 167.031 το 20121. Ο κ.Τσίπρας ή δεν γνωρίζει ή αποκρύπτει ότι καμία αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς και δομές για παιδιά με αναπηρία δεν απορρίφθηκε.



Αδιαφορεί για την ανάγκη αναδιοργάνωσης των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού με κανόνες και διαφάνεια για να μπορούν ακόμη περισσότεροι να συμμετέχουν και κυρίως να αθλούνται πραγματικά.



Για την κυβέρνηση το δημόσιο υπάρχει για να προάγει το καλό των πολιτών για αυτό και με στοχευμένες πολιτικές εκπληρώνουμε την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει σε κάθε παιδί, σε κάθε νέα και νέο που το επιθυμεί ό,τι χρειάζονται για την ευημερία και την προκοπή τους".

Ηλιόπουλος σε Οικονόμου: Δύσκολη η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος έσπευσε να απαντήσει στον Γιάννη Οικονόμου. Στην δήλωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δύσκολη η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πώς να δικαιολογήσει ότι σε χρονιά πανδημίας χιλιάδες μαθητές θα αποκλειστούν από το δημόσιο Πανεπιστήμιο με μοναδικό στόχο την αύξηση της πελατείας των ιδιωτικών κολεγίων; Μπορεί άραγε επίσης να μας πει πόσα παιδιά μένουν εκτός παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ, γιατί φαίνεται κάπου να το ξέχασε στην απάντηση του;

Όσο για τον αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών από τον μαζικό αθλητισμό η απάντηση του προσβάλει και προκαλεί χιλιάδες οικογένειες μιλώντας για αναδιοργάνωση των προγραμμάτων. Η διαχρονική σχέση της ΝΔ με το δημόσιο τομέα άλλωστε είναι γνωστή: λεηλασία υπέρ των συμφερόντων των λίγων, χρεοκοπία για την κοινωνία.»

