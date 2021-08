Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Timelpase βίντεο από το Tatoi Club

Από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά που απείλησε τις εγκαταστάσεις μέχρι που σταμάτησε να γράφει η κάμερα που έχασε το σήμα της, οι σκηνές σοκάρουν.

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Tatoi Club στη Βαρυμπόμπη, από το ξεκίνημα της φωτιάς.

Από τις προσπάθειες των ανθρώπων να σώσουν ό,τι μπορούν μέχρι και την εκκένωση του κτηρίου από τους εργαζόμενους, αλλά και τις εικόνες της πύρινης λαίλαπας να μπαίνει και να ισοπεδώνει τον κατάφυτο χώρο, όλο το βίντεο είναι συγκλονιστικό.

Η καταγραφή ξεκίνησε την ώρα που έφτασαν στο σημείο οι φλόγες και σταμάτησε όταν έφτασαν τα πυροσβεστικά και χάθηκε το σήμα της κάμερας.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του Tatoi Club στο στο Youtube

Το βίντεο σταματά όταν οι κάμερες αδυνατούσαν να γράφουν, λόγω της έλλειψης σήματος.

