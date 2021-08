Οικονομία

Πυρόπληκτοι: 6,3 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν την Παρασκευή

Ενεργοποιήθηκε η γραμμή “13035” για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Περίπου 6,3 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σήμερα σε 1.365 πληγέντες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr.

Είναι η τρίτη πληρωμή που πραγματοποιείται, με το συνολικό ποσό άμεσης καταβολής αποζημιώσεων να έχει διαμορφωθεί στα 16.713.850 ευρώ προς 3.107 μοναδικά ΑΦΜ.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε:

«Σήμερα, σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό, πραγματοποιήθηκε η τρίτη πληρωμή προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπέβαλλαν δήλωση για την πρώτη αρωγή στην ενιαία πλατφόρμα arogi.gov.gr.

Συγκεκριμένα, η σημερινή πληρωμή από το Υπουργείο Οικονομικών αφορά 1.365 μοναδικά ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε 6.261.718 ευρώ, με αποτέλεσμα η συνολική πρώτη οικονομική στήριξη προς κατοικίες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις να έχει διαμορφωθεί στα 16.713.850 ευρώ προς 3.107 μοναδικά ΑΦΜ.

Η ροή συνεχίζεται και παρακολουθείται στενά, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία από τη διαδικασία των αυτοψιών - που πλέον έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ενεργοποιηθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή 13035 για το κοινό, ώστε οι πληγέντες να μπορούν να έχουν περαιτέρω ενημέρωση, τόσο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την πλατφόρμα, όσο και από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τη διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής.».

