Πυρόπληκτοι: Καταβολή της 2ης δόσης αποζημίωσης

Στους λογαριασμούς τους θα δουν σήμερα οι δικαιούχοι τη δεύτερη δόση της αποζημίωσης που δικαιούνται λόγω των καταστροφών από τις φωτιές.

Στη δεύτερη καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους Κρατικής Αρωγής προχωρά σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

640 δικαιούχων, ποσό 3.564.430,80 ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.

481 δικαιούχων, ποσό 1.464.381,87 ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής.

620 δικαιούχων, ποσό 1.682.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Έτσι, το συνολικό ποσό το οποίο καταβάλλεται σήμερα ανέρχεται στα 6.710.812,67 ευρώ και αφορά 1.214 μοναδιαίους Α.Φ.Μ.

Ήδη, μέσα σε μόλις 5 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για Κρατική Αρωγή στις πυρόπληκτες περιοχές (arogi.gov.gr), έχουν διατεθεί συνολικά 10.452.132,98 ευρώ στους πρώτους 1.742 πολίτες (μοναδιαίοι Α.Φ.Μ.), που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στο Taxisnet έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.

Η επεξεργασία των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται συνεχίζεται και η επόμενη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει ανακοινωθεί, την Παρασκευή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών έχουν θέσει ως προτεραιότητα την άμεση και γενναία στήριξη των πληττόμενων περιοχών με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή ανασυγκρότησή τους», αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών στη σχετική ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιούμε με εντατικούς ρυθμούς τις διαδικασίες άμεσης προώθησης των μέτρων κρατικής αρωγής προς φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κατοικιών, επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λοιπών πληττόμενων περιουσιακών στοιχείων».

