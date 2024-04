Πολιτική

Φωτιές – Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Έρχεται δύσκολο καλοκαίρι, θα “λειάνουμε τις επιπτώσεις του” (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας για την κατακόρυφη, όπως είπε, αύξηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού της χώρας για τη φετινή χρονιά.

Στην αποκάλυψη ότι σύμφωνα με όσα του γνωστοποίησε η επιστημονική κοινότητα της χώρας μας, το καλοκαίρι του 2024 θα είναι, από απόψεως πυρκαγιών, ιδιαίτερα δύσκολο προχώρησε την Παρασκευή μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας παράλληλα ότι «προσπαθούμε να λειάνουμε τις επιπτώσεις αυτού που έρχεται».

Ο κ. Κικίλιας απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στους πυροσβέστες να βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή ζήτησε αρμονική συνεργασία με το προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας, από τα άλλα σώματα ασφαλείας και κυρίως την ΕΛΑΣ, από τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, αλλά και από τους απλούς πολίτες. «Καλώ τους απλούς πολίτες να είναι σε διαρκή εγρήγορση για όσα χρειάζεται να αναφέρουν στο 199 ή στο 112. Αλλά και να ψέξουν ευθέως έναν συμπολίτη μας αν εκείνος με αντικανονικές πρακτικές, επιλέγει να βάλει σε κίνδυνο το σύνολο της γειτονιάς, της περιοχής, της πόλης».

Τέλος αναφερόμενος στο «Πρόγραμμα Αιγίς» σημείωσε ότι το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα θα προσφέρει, για πρώτη φορά στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, στην Πολιτική Προστασία, το σύνολο των μέσων τα οποία χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. «Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα διαθέτουμε δικά μας εναέρια μέσα Canadair 515 και προμηθευόμαστε 10 μεσαίου τύπο ελικόπτερα, 25 αμφίβιους τράκτορες με σταθερά πτερύγια για υδροφορία, 1.100 πυροσβεστικά οχήματα, 101 drones αλλά και πολυάριθμα προγράμματα εκπαίδευσης για τους πολίτες».

