“Pink Panthers” - Ριφιφί σε κοσμηματοπωλεία: Δύο συλλήψεις στην Αθήνα

Πως τα μέλη της διεθνούς συμμορίας είχαν κάνει “χτυπήματα” κέντρο της πρωτεύουσας. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Από την Ελληνική Αστυνομία συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί για διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας με τη μέθοδο «ριφιφί».

Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν 2 περιπτώσεις, η μία εκ των οποίων αφορά διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Ομόνοια και η άλλη σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Κολοκοτρώνη.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικής ομάδας με το όνομα «Pink Panthers», με διεθνή δράση, στοχοποιώντας κυρίως κοσμηματοπωλεία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει:

«Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 24-4-2024 στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 2 αλλοδαποί, 50 και 53 ετών, μέλη συμμορίας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- κλοπές κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια.

Πρόκειται για μέλη της ευρύτερης διεθνικής εγκληματικής ομάδας «Pink Panthers», η οποία παρουσιάζει διεθνή δράση, στοχοποιώντας κυρίως κοσμηματοπωλεία, στα οποία διαπράττουν κλοπές ή ληστείες, εφαρμόζοντας μεθοδολογία και τρόπους δράσης ανάλογα με τις δεξιότητες, τεχνικές και ικανότητες των μελών τους που βρίσκονται σαν πυρήνες σε κάθε χώρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2023, είχαν συστήσει συμμορία και διέπρατταν κλοπές σε κοσμηματοπωλεία με τη μέθοδο «ριφιφί».

Χρησιμοποιούσαν πλαστά ή πλαστογραφημένα έγγραφα, ενώ κινούνταν με οχήματα τα οποία είτε είχαν αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, είτε ήταν καταχωρημένα σε άτομα με καθαρό ποινικό μητρώο, προκειμένου να αποτρέψουν τον εντοπισμό τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι αφού εντόπιζαν τα καταστήματα- στόχους τους, πραγματοποιούσαν κατοπτεύσεις αυτών και στη συνέχεια κατάρτιζαν σχετικό σχέδιο δράσης.

Κινούνταν πεζή ή με αυτοκίνητο, το οποίο στάθμευαν σε ικανή απόσταση προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύνδεση του με την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Αφού οι δράστες αποκτούσαν πρόσβαση σε διπλανά εγκαταλελειμμένα- κενά κτήρια, άνοιγαν οπή στον τοίχο που οδηγούσε στα κοσμηματοπωλεία. Μάλιστα, τοποθετούσαν στο πάτωμα κομμάτια υφάσματος προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί τυχόν θόρυβος από τα κομμάτια του τοίχου που θα έπεφταν.

Στα κοσμηματοπωλεία εισερχόταν ο 50χρονος, έρποντας, για να μην ενεργοποιηθούν οι ανιχνευτές κίνησης και αφού αφαιρούσε τα κοσμήματα χρυσαφικά, επέστρεφε στα διπλανά κτήρια και διέφευγαν.

Μετά από έρευνες στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

Πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

3 ρολόγια,

Κοσμήματα,

190 ευρώ,

πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης,

3 κινητά τηλέφωνα και

Προσωπικά τους αντικείμενα.

Κατασχέθηκαν επιπλέον μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις διαρρήξεων σε κοσμηματοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η έρευνα για τη εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Σημειώνεται ότι ο 53χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του, ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

