Ομόνοια: Ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο με... “χρυσή λεία”

Πόσο μεγάλης αξίας ήταν τα ρολόγια και τα κοσμήματα που άρπαξαν οι δράστες. Πότε "τρύπωσαν" στο κατάστημα.

Με τη μέθοδο του «ριφιφί» έδρασε ο διαρρήκτης που άρπαξε κοσμήματα και ρολόγια αξίας περίπου 50.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο στην οδό Αθηνάς, στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 6 το πρωί, ο δράστης μπήκε σε πολιτιστικό κέντρο που βρίσκεται δίπλα στο κοσμηματοπωλείο.

Ο κακοποιός, άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο και από εκεί "πέρασε" στο κοσμηματοπωλείο.

Ο διαρρήκτης άρπαξε κοσμήματα και ρολόγια η αξία των οποίων φτάνει τις 50.000 ευρώ.

Στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος της Ομονοίας κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του.

