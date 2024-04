Πολιτική

Ιερώνυμος: Δεν θα κάνουμε αυτό που θα μας πει ο Βελόπουλος

«Αυτές είναι άγιες μέρες και δεν πρέπει να τις χαλάμε με μικροπρέπειες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Επικριτικός απέναντι σε όσα υποστήριξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», κι αναφερόμενος σε αποδοκιμασίες πιστών κατά πολιτικών στις εκκλησίες το Πάσχα, εμφανίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από το Δήλεσι όπου μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, θα επισκεφθούν δομές της Εκκλησίας.

«Έχουμε σταθερές γραμμές, τον λόγο του Θεού. Δεν κάνουμε ούτε αυτό που θα μας πει ο Βελόπουλος ούτε οποιαδήποτε πολιτικός. Σεβόμαστε τους ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιερώνυμος τονίζοντας ότι «αυτές τις ώρες είναι απαραίτητη η συνεργασία, κοιτάμε πώς μπορούμε να πάμε μπροστά».

Όπως σχολίασε, επίσης, «αυτές είναι άγιες μέρες και δεν πρέπει να τις χαλάμε με μικροπρέπειες». Παράλληλα έστειλε το μήνυμα ότι «η Εκκλησία μας καλεί όλους να αγαπά ο ένας τον άλλον, να σέβεται ο ένας τον άλλον».

«Υπάρχει ο λόγος του Θεού, η Εκκλησία λέει δεν κάνω διακρίσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση των θεμάτων. Αλλιώς τα βλέπει ο πολιτικός και αλλιώς ο πιστός. Εμείς αγαπάμε όλους τους ανθρώπους», συμπλήρωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

«Είναι η ώρα που πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από συνεργάτες και συνεργασία» συμπλήρωσε ο κ. Ιερώνυμος και κατέληξε ότι η Εκκλησία κινείται «πάντα με αυτό που μας λέει το Ευαγγέλιο και ο λόγος του Θεού».

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, μιλώντας στη Βουλή και σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος, ανέφερε ότι, «ανέλαβε ρόλο εκπροσώπου της ΝΔ, υιοθετεί ότι λένε τα τρολ της ΝΔ, ο Μακαριστός Χριστόδουλος δεν θα τα έκανε αυτά….να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων ο Μακαριστός και να μην είναι τόσο ένθερμος υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη».

