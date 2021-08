Life

Μύρωνας Στρατής: Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μύρωνας Στρατής παντρεύτηκε. Ντύθηκε γαμπρός και πήρε την καλή του.

Γαμπρός ντύθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Αυγούστου ο Μύρωνας Στρατής.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την σύντροφό του Κατερίνα Ζαπάρδα και με αυτόν τον τρόπο επισφράγισαν τον έρωτά τους.

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια και αποφάσισε να κάνει αυτό το επόμενο βήμα στη σχέση του.

Μάλιστα, ο Μύρωνας Στρατής και η Κατερίνα Ζαπάρδα έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Νικόλα, που είναι πλέον ενός έτους.

Δείτε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μενέντεζ στον ΑΝΤ1: Θα ενισχύσουμε την Ελλάδα σε κρίσιμα ζητήματα (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ρονάλντο: ο αποχαιρετισμός στη Γιουβέντους (βίντεο)