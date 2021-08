Life

Διονύσης Αλέρτας: Παντρεύεται λίγο πριν γίνει για πρώτη φορά μπαμπάς

Έτοιμος να γίνει πατέρας είναι ο pastry chef Διονύσης Αλέρτας. Το όνομα του παιδιού και ο γάμος.

Την πιο όμορφη περίοδο στην προσωπική του ζωή διανύει ο Διονύσης Αλέρτας, ο οποίος σε λίγους μήνες θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Η σύντροφός του επιτυχημένου pastry chef, Νάγια Φωτοπούλου, που είναι βρεφονηπιοκόμος, περιμένει αγοράκι, το οποίο πρόκειται να έρθει στη ζωή στο τέλος του Νοέμβρη.

Το ζευγάρι όχι μόνο ανυπομονεί αλλά έχει ήδη κατασταλάξει και στο όνομα! Ο γιος τους θα ονομάζεται Παναγιώτης, όπως λένε και τον πατέρα του ζαχαροπλάστη και επιχειρηματία.



