Πέθανε ο Ζακ Ρογκ

Ο τέως πρόεδρος της ΔΟΕ άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 79 ετών.

Tον θάνατο του τέως προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Ζακ Ρογκ θρηνεί ο παγκόσμιος αθλητισμός. Ο Βέλγος παράγοντας, ορθοπεδικός στο επάγγελμα, άφησε την τελευταία πνοή του σήμερα (29/8), σε ηλικία 79 ετών.

Στις 16 Ιουλίου 2001, ο Ζακ Ρογκ, είχε εκλεγεί ως ο 8ος πρόεδρος της ΔΟΕ και παρέμεινε στον προεδρικό θώκο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013, όταν τον διαδέχθηκε ο νυν πρόεδρος, ο Γερμανός Τόμας Μπαχ. Από το 2013, ο Ρογκ είχε ανακηρυχθεί επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Από το 1989 έως το 1992, ο Ζακ Ρογκ διετέλεσε πρόεδρος της Βελγικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο Ζακ Ρογκ είναι γνωστός στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, καθώς επί της προεδρίας του στη ΔΟΕ διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004.

«Με απέραντη θλίψη η ΔΟΕ ανακοινώνει τον θάνατο του τέως προέδρου Ζακ Ρογκ,» αναφέρει στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

