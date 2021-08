Κοινωνία

Δραπετσώνα: Ανατροπή βυτιοφόρου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλειστή η Λεωφόρος Δραπετσώνας από το ύψος της Ιχθυόσκαλας. Στο οδόστρωμα έχουν διασκορπιστεί καύσιμα. Η πυροσβεστική στο σημείο



Κλειστή λόγω ανατροπής βυτιοφόρου παραμένει προσωρινά η Λεωφόρος Δραπετσώνας από το ύψος της Ιχθυόσκαλας προς Πειραιά και από την πύλη Ε-1 προς Πέραμα.

Λόγω της ανατροπής του οχήματος στο οδόστρωμα έχουν διασκορπιστεί καύσιμα και στο σημείο βρίσκονται από νωρίς το πρωί οχήματα της πυροσβετικής υπηρεσίας και γερανοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βυτίο εκινείτο από το Πέραμα με κατεύθυνση προς Πειραιά και, για άγνωστο λόγο, ο οδηγός -που έχει τραυματιστεί ελεφρά- έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσκρούοντας στο κράσπεδο της Πύλης Ε9, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Καμπούλ: Ρουκέτες και εκρήξεις στο αεροδρόμιο

Πόλο – Εθνική Νεανίδων: Ασημένιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Καιρός: πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες τη Δευτέρα