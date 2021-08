Αθλητικά

Ο Σεμέδο αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Αύριο το πρωί θα δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, για την κατηγορία του βιασμού από κοινού σε βάρος 17χρονης, ο Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία της παθούσας.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο ποδοσφαιριστής αρνείται όσα του αποδίδονται και φέρεται να επικαλείται στοιχεία που ενισχύουν την θέση του.

Ο δικηγόρος, κ. Σταύρος Γεωργόπουλος, που εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο, δήλωσε πως ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και τόνισε πως «όταν καταγγέλλουμε κάτι θα πρέπει να υποστηρίζεται και από κάποια συμπεριφορά. Υπάρχουν στοιχεία ακλόνητα που αποκλείουν την καταγγελία». Επεσήμανε επίσης, πως η καταγγέλλουσα είπε στον ποδοσφαιριστή πως είναι 19 ετών, συμπληρώνοντας πως «αν τη δείτε και εσείς θα μου πείτε αν μοιάζει με 17 ή 23-24 ετών. Πρόκειται για μία παρέα που ήταν μαζί επί 15 ώρες, είναι αδιανόητο να καταγγέλθηκαν αυτά τα πράγματα».

Ανέφερε δε στους δημοσιογράφους, πως «όταν αποχωρήσουμε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετανιωμένος που εκτέθηκα, να σας καταγγείλω ότι πήρατε τη δήλωση μου με βία».

