Κορονοϊός: ασθενής το έσκασε από το νοσοκομείο

Ανθρωποκυνηγητό ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του. Κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Στην κλινική covid του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας επέστρεψε ο άνδρας που το είχε σκάσει νωρίς το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας νοσεί από κορονοϊό και κατάφερε να το σκάσει από την κλινική covid, όπου νοσηλευόταν.

Άμεσα σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του. Ενημερώθηκε η Αστυνομία, στελέχη της οποίας αμέσως ξεκίνησαν τις έρευνες και λίγο αργότερα κατάφεραν να τον εντοπίσουν κοντά στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Στην αρχή ήταν αρνητικός σε ότι αφορά την επιστροφή του στο νοσοκομείο, πείστηκε όμως μετά και την άφιξη στο σημείο, των διασωστών του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο.

Πλέον βρίσκεται πίσω στον θάλαμο νοσηλείας.

Πηγή: tempo24.gr





