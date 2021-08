Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό και σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε σημαντικά και την Δευτέρα ο αριθμός των ασθενών στην Ελλάδα που πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα 2.343 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.343 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 33 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 24 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 614 μολύνσεις και στη Θεσσαλονίκη 212. Στην Αχαΐα καταγράφηκαν 116 νέα κρούσματα, στην Ηλεία 86 και στην Μεσσηνία 75 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

