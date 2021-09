Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: προς παράταση η προθεσμία υποβολής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Ολιγοήμερη παράταση, έως και τη 15η Σεπτεμβρίου, εξετάζει να χορηγήσει το υπουργείο Οικονομικών στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία λήγει την προσεχή Παρασκευή 10η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση θα δημοσιοποιηθεί μέσα στις προσεχείς ώρες και με τον τρόπο αυτό θα ικανοποιηθεί το αίτημα λογιστών και φορέων της αγοράς.

Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί περίπου 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, με τους ρυθμούς να ανεβαίνουν σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες υποβλήθηκαν περίπου 97.000 δηλώσεις και προχθές 94.000.

Το 2020 είχαν υποβληθεί συνολικά περίπου 6,4 εκατ. φορολογικές δηλώσεις και ανάλογος εκτιμάται ότι θα είναι και εφέτος ο αριθμός των δηλώσεων που θα υποβληθούν τελικά.

Σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες καταβολής του φόρου δεν αλλάζει κάτι στον σχεδιασμό που ήδη υπήρχε. Πιο συγκεκριμένα:

Δύο δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τη 17η Σεπτεμβρίου.

Έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά η δόση του τρέχοντος μηνός.

Τους επόμενους μήνες, από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο του 2022 θα πληρώνεται από μια δόση για να συμπληρωθούν οι οκτώ που προβλέπονται.

Δεν θα ισχύει η έκπτωση 3% για την εφάπαξ πληρωμή του συνολικού φόρου που θα προκύψει. Αυτό ίσχυε για δηλώσεις που θα υποβάλλονταν έως το τέλος Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να γίνει η εξόφληση του φόρου.

Η έκδοση εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ θα πραγματοποιηθεί κανονικά το 3ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σήμερα στις 11:00 κλείνει η εφαρμογή για αλλαγές στο Ε9.

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε έξι δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Σεπτεμβρίου και την τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου 2022. Δεν αποκλείεται να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν -χωρίς επιπλέον επιβάρυνση- διπλή δόση τον Οκτώβριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Λαϊκό προσκύνημα και αποχαιρετισμός στην Αθήνα

Ινδονησία: δεκάδες νεκροί από φωτιά σε φυλακή (εικόνες)

Ισχυρός σεισμός στο Μεξικό