Θεσσαλονίκη: επεισόδια με αντιεμβολιαστές (εικόνες)

Διαμαρτυρόμενοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα στις δυνάμεις των ΜΑΤ, που απάντησαν με χρήση χημικών.

Επεισόδια βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα γύρω από το δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης, αλλά και στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αντιεμβολιαστές πετούν αντικείμενα κατά των αστυνομικών και φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Οι άνδρες των ΜΑΤ προχώρησαν σε ρίψη μολότοφ και χημικών, ενώ κλούβες της αστυνομίας εμποδίζουν την πρόσβαση προς το Βελλίδειο, όπου βρίσκεται για την ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους, μετά τις 6:00 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων η ΠΟΕΔΗΝ, φοιτητές, υγειονομικοί, εργαζόμενοι στα Λιπάσματα Καβάλας, κ.α. και αυτή την ώρα η πορεία κινείται προς το Βελλίδειο. Σε μικρή απόσταση από το Βελλίδειο, στην πλατεία της ΧΑΝΘ, συγκεντρώθηκαν μέλη του ΠΑΜΕ, ενώ στους συγκεντρωθέντες μίλησε εκπρόσωπος των εργαζομένων στην εστίαση. Οι διαδηλωτές συγκρότησαν πορεία μέσω της οδού Αγγελάκη προς το κέντρο, ενώ στην κεφαλή της πορείας βρίσκεται ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Μερικά από τα αιτήματα των διαδηλωτών, που κρατούν πανό, σημαίες και φωνάζουν αντικυβερνητικά συνθήματα είναι περαιτέρω προσλήψεις στο χώρο της υγείας, αυξήσεις στους μισθούς, πάγωμα των ιδιωτικοποιήσεων, κ.α.

Την ίδια ώρα άτομα που αντιτίθενται στον εμβολιασμό κινήθηκαν από τον Λευκό Πύργο προς την οδό 3ης Σεπτεμβρίου, όπου υπάρχει αστυνομικός φραγμός. Οι διαδηλωτές κρατούν ελληνικές σημαίες, ενώ μια ακόμα συγκέντρωση αντιεμβολιαστών πραγματοποιήθηκε στη Νέα Παραλία, στο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου. Από το ύψος του Δημαρχείου μέχρι τη ΧΑΝΘ, αλλά και σε τμήμα της παραλιακής οδού Μ. Αλεξάνδρου, κλούβες της αστυνομίας εμποδίζουν την πρόσβαση προς το Βελλίδειο.

Στο μεταξύ, εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και μέσω της λεωφόρου . Καραμανλή κινήθηκαν προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ μια ακόμα συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιούν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σχημάτισαν από νωρίς το απόγευμα κλοιό γύρω από το Βελλίδειο και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, μοτοσικλετιστές και άλλες δυνάμεις της αστυνομίας κινούνται πίσω από τις πορείες, ενώ στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ.

