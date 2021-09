Κόσμος

Αφγανιστάν - Ταλιμπάν: Μόνον για τα αγόρια άνοιξαν τα σχολεία

Η UNESCO καλεί τους Ταλιμπάν να αφήσουν τα κορίτσια να γυρίσουν στο σχολείο κάνοντας λόγο για «μη αναστρέψιμες συνέπειες»

Μονάχα στα αγόρια επετράπη σήμερα να επιστρέψουν στις τάξεις τους στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, που πλέον κυβερνάται από τους Ταλιμπάν.

«Εάν αυτή η απαγόρευση (για τα κορίτσια) θα διατηρηθεί, θα συνιστά μια σημαντική παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση για τα κορίτσια και τις γυναίκες. Καλούμε τους υπεύθυνους αυτής της ανακοίνωσης να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση και να ξανανοίξουν τα σχολεία για όλους τους Αφγανούς μαθητές, αγόρια και κορίτσια», κατήγγειλε η UNESCO

Η διευθύντρια της UNESCO Οντρέ Αζουλέ εκτιμάει, στο ίδιο δελτίο τύπου, ότι το «μέλλον του Αφγανιστάν εξαρτάται από την εκπαίδευση των κοριτσιών και των αγοριών» και πρόσθεσε ότι «είναι το ίδιο σημαντικό στο σύνολο των γυναικών εκπαιδευτικών να επιτραπεί να επιστρέψουν στο σχολείο για να διδάξουν, προσφέροντας ένα ασφαλές και ανοικτό σε όλους περιβάλλον μάθησης».

Δέκα ημέρες μετά την επαναλειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, το υπουργείο Παιδείας του Αφγανιστάν ανακοίνωσε χθες ότι «όλοι οι καθηγητές και οι μαθητές» της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα επιστρέψουν στις τάξεις τους, χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε καθηγήτριες και μαθήτριες.

«Η UNESCO προειδοποιεί έναντι των μη αναστρέψιμων συνεπειών που θα μπορούσε να προκαλέσει το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στα κορίτσια να επιστρέψουν σύντομα στο σχολείο, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, μια καθυστερημένη επιστροφή των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κινδυνεύει να τις θέσει στο περιθώριο στην εκπαίδευση και τελικά στη ζωή. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν πλήρως την εκπαίδευσή τους και να τις εκθέσει σε αρνητικούς μηχανισμούς προσαρμογής, όπως τον εξαναγκαστικό γάμο», προσθέτει η Αζουλάι.

