Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου με την 12χρονη Αφγανή που πήρε υποτροφία στη Βοστώνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"H γλώσσα και η παιδεία είναι ο δρόμος για την ένταξη, για την ενσωμάτωση, τόνισε η ΠτΔ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε σήμερα στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου με την δωδεκάχρονη πρόσφυγα, Αρεζού Καμπουλί (Arezu Kabuli), από το Αφγανιστάν, η οποία από μαθήτρια σε σχολείο της Λέσβου, απέσπασε υποτροφία για το Διεθνές Σχολείο της Βοστώνης.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, αφού συνεχάρη τη νεαρή μαθήτρια, τόνισε ότι το χαρισματικό αυτό παιδί αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα τόσο για την Πολιτεία όσο για όλους όσους είναι σε δύσκολη θέση: «Μπορούν να δουν ότι υπάρχει φως. H γλώσσα και η παιδεία είναι ο δρόμος για την ένταξη, για την ενσωμάτωση».

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε και τη μεγάλη συμβολή της οικογένειας της Αρεζού στην εξέλιξη της, και ιδιαίτερα της μητέρα της, που της εμφύσησε την αγάπη για τη γνώση.

Η μικρή Αρεζού από την πλευρά της, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν ήρθε στη χώρα μας, αφού δεν γνώριζε ελληνικά, αλλά τόνισε ότι τις ξεπέρασε πολύ γρήγορα έχοντας σημαντική βοήθεια από τους δασκάλους της και δήλωσε έτοιμη να ταξιδέψει στη Βοστώνη και να γνωρίσει καινούργιους ανθρώπους και καινούργιους τόπους.

Την Αρεζού συνόδευαν στο Προεδρικό Μέγαρο οι γονείς της και η μικρή της αδερφή, καθώς και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πομακοχώρια: Ο Μητσοτάκης έκανε πράξη την υπόσχεσή του στη μικρή Ντόα (εικόνες)

Κορονοϊός - Εικονικός εμβολιασμός: Συνελήφθη 75χρονη γιατρός

Ρόδος: πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα την ώρα που πάρκαρε