Κοινωνία

Κλάδεμα - κοπή δέντρων: άδεια με ένα mail στο Δασαρχείο

Πως αλλιώς μπορούν να κάνουν αίτηση οι πολίτες. "Αυτόματη χορήγηση άδειας" μετά την πάροδο λίγων ημερών, χωρίς απάντηση των Δασικών Αρχών.

Όπωςε αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, "Διευκολύνεται η διαδικασία για κλαδεύσεις, καθαρισμούς, περιποίηση, υλοτομία και απομάκρυνση δέντρων σε κήπους, αυλές, ελαιώνες, αμπέλια, αγροτικές ή δενδροκομικές καλλιεργούμενες εκτάσεις και είναι ασθενικά, καχεκτικά, υπέργηρα ή έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση με κίνδυνο να πέσουν, καθώς και όσα βρίσκονται δίπλα σε κατοικίες και άλλα κτίρια, με εγκύκλιο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά. Η ρύθμιση αυτή αφορά σε ιδιωτικές εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα εκτός ορίων οικισμού.

Τα πολλά και συχνά ακραία φαινόμενα που προκαλούν φυσικές καταστροφές, αλλά και η βούληση για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας δημιουργούν την ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο οδηγιών για δενδροκομικούς χειρισμούς.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι η αποτροπή καταστροφών, σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ανεμοθλασίες, χιονοθλασίες, ανεμορριψίες, χιονορριψίες, καθώς και η αποφυγή δημιουργίας εστιών ή διάδοσης πυρκαγιάς.

Τα δέντρα αυτά μπορεί να είναι τεχνικώς φυτευθέντα ή αυτοφυή και εφ’ όσον διατίθενται προς εμπορία, μεταφέρονται κατόπιν σχετικής έγκρισης της δασικής αρχής.

Ο πολίτης προβαίνει στην υλοποίηση των εργασιών, αφού πρώτα αιτηθεί και ενημερώσει τη Δασική Αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως, η οποία αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών, θεωρείται ότι συναινεί σιωπηρώς".

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς δήλωσε: «Γνωρίζουμε όλοι ότι η κοπή, το κλάδεμα ακόμα και ο καθαρισμός δέντρων που βρίσκονταν στην αυλή μας ή σε κάποια άλλη έκταση ήταν μια διαδικασία ταλαιπωρίας, ενώ συχνά δημιουργούνταν κίνδυνοι για μεγάλες ζημιές από ακραία φυσικά φαινόμενα καθώς και για τη διάδοση πυρκαγιών. Απλοποιούμε τις διαδικασίες προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και τελικά του φυσικού περιβάλλοντος, βάζοντας στην άκρη τη γραφειοκρατία».

