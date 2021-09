Κοινωνία

Σεισμός στο Ηράκλειο - Αυτοψίες: Εκατοντάδες τα “κόκκινα” κτίρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτη ημέρα αυτοψιών από κλιμάκιο 60 μηχανικών του υπουργείου Υποδομών.

Ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη οι αυτοψίες από κλιμάκιο 60 μηχανικών του υπουργείου Υποδομών, για την καταγραφή των ζημιών στα πληγέντα κτίρια από τον ισχυρό σεισμό των 5,8 ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.

Έως το τέλος της σημερινής ημέρας έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 415 κτίρια, από τα οποία:

αφορούν 343 σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 40 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 292 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 11 επικίνδυνες για χρήση.

15 σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων 5 είναι κατάλληλοι για χρήση και 10 προσωρινά ακατάλληλοι.

Ελέγχθηκαν 28 αποθήκες/στάβλοι κλπ εκ των οποίων, 26 είναι προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 2 επικίνδυνοι για χρήση.

Ελέγχθηκαν 29 Δημόσια Κτίρια ή/και Ιεροί Ναοί εκ των οποίων 11 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση και 18 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση.

Τέλος, ελέγχθηκαν 18 σχολικές μονάδες εκ των οποίων, 9 κρίθηκαν κατάλληλες για χρήση και 9 ακατάλληλες προς χρήση.

Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε μετά την επιθεώρηση στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών με αρμοδιότητα τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Αυτή η περιοχή χτυπήθηκε από ένα πολύ δυνατό σεισμικό φαινόμενο και πολλά κτήρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το Υπουργείο Υποδομών από την πρώτη στιγμή με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση ήταν εδώ και σήμερα υπάρχει κλιμάκιο 60 μηχανικών, που αύριο θα ενισχυθεί με επιπλέον 20-30, ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι αυτοψίες των κτιρίων. Υπάρχουν ζημιές σε κτίρια, τόσο σε κατοικίες όσο και σε σχολεία και σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε άμεσα τους πρώτους 30 οικίσκους για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες προσωρινής στέγασης και τις πρώτες αίθουσες για τις ανάγκες των παιδιών για τα σχολεία».

«Σήμερα, την πρώτη ημέρα, έχουν γίνει ήδη 415 αυτοψίες σε διάφορα κτίρια και φαίνεται ότι 359 κτήρια είναι μη κατοικήσιμα και μόνο 56 κατοικήσιμα. Αναφορικά με τα σχολεία, 18 σχολικές μονάδες έχουν ελεγχθεί, από τις οποίες 9 μη κατοικήσιμες και 9 κατοικήσιμες. Οι αυτοψίες συνεχίζονται και θα έχουμε εκτίμηση για την κατάσταση των κτιρίων μέχρι το τέλος της εβδομάδας» πρόσθεσε ο κ. Καραγιάννης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Αναδρομικά: Πότε και ποιοι θα πληρωθούν

Άγιος Παντελεήμονας: Συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικης