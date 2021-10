Αθλητικά

Πύρρος Δήμας στο “Πρωινό”: Επέστρεψα, μου έλειψε η Ελλάδα (βίντεο)

Έχει όνειρα; Περνάει χρόνο με τα παιδιά του; Θα έπαιρνε μέρος σε ριάλιτι; Ο Πύρρος Δήμας απαντά σε όλα στο "Πρωινό".

Η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" συνάντησε τον Πύρρο Δήμα στο "Ελευθέριος Βενιζέλος", ο οποίος υποδέχτηκε την Εθνική Ομάδα Άρσης Βαρών, μετά την εξαιρετική παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων και U23, που ολοκληρώθηκε στην Φινλανδία.

Ο Ολυμπιονίκης kαι γγ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών μίλησε μεταξύ άλλων για την επιστροφή του στην Ελλάδα, τα παιδιά του και αποκάλυψε αν θα έπαιρνε μέρος σε ριάλιτ.

"Επέστρεψα, μου έλειψε η Ελλάδα" είπε ο Πύρρος Δήμας τονίζοντας "ότι έπρεπε να φύγει γιατί οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες".

Ερωτηθείς αν έχει όνειρα είπε "ότι τα όνειρα ποτέ δεν τελειώνουν, χωρίς όνειρα δεν συνεχίζουμε".

Τέλος αποκάλυψε πως "θα έπαιρνε μέρος σε ριάλιτι, μόνο για να χάσει κανένα κιλό".

