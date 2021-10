Κόσμος

Πέθανε ο Μπερνάρ Ταπί

Ο Γάλλος επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός πέθανε σε ηλικία 78 ετών αντιμετωπίζοντας τα τελευταία χρόνια της ζωής του κατηγορίες για απάτη.

Ο Γάλλος επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός Μπερνάρ Ταπί απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, μετέδωσε το δίκτυο BFM TV επικαλούμενο πηγές της οικογένειάς του.

Όπως είχε γίνει γνωστό ο Ταπί νοσούσε από καρκίνο στο στομάχι και στον οισοφάγο.

Στο παρελθόν οι γαλλικές αρχές είχαν απαγγείλει την κατηγορία της απάτης στον Γάλλο επιχειρηματία για ένα τεράστιο ποσό που έλαβε από το κράτος το 2008, όταν η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ ήταν υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.

Η κατηγορία απαγγέλθηκε στον 70χρονο Ταπί μετά την ανάκρισή του για τα 403 εκατομμύρια ευρώ που έλαβε για την ρύθμιση μιας μακροχρόνιας δικαστικής διένεξης με το κράτος σχετικά με την πώληση των μετοχών του στην εταιρεία αθλητικών ειδών Adidas που κατείχε. Ο Ταπί είχε απορρίψει τις κατηγορίες.

