Κοινωνία

ISIS: Σύλληψη τζιχαντιστή στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον άνδρα που συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας.

(εικόνα αρχείου)

Ενας 34χρονος Ιρακινός, σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούμενος ως τρομοκράτης του ISIS συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, μετά από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ.

O συλληφθείς έχει μπει στην Ελλάδα από το 2018, μέσω της Λέσβου.

Το αίτημα ασύλου, το οποίο υπέβαλε, απορρίφθηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και είχε κάνει προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, ζητώντας άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους. Η υπόθεσή του εκκρεμεί.

Ο 34χρονος Ιρακινός είναι πατέρας 4 παιδιών.

Πριν από λίγες ημέρες ενημέρωθηκαν οι ελληνικές Αρχές από ξένη υπηρεσία ότι Ιρακινός με τα στοιχεία του 34χρονου αναζητείται ως μέλος του ISIS, ενώ υπάρχει και οπτικό υλικό από βίντεο που φαίνεται σε εκδηλώσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης με οπλισμό από 2014.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Ιρακινός εντοπίστηκε από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, σε συνεργασία με την ΕΥΠ, στο κέντρο της Αθήνας όπου συνελήφθη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία:

"Μεσημβρινές ώρες σήμερα (Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021) συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) 34χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS.

Συγκεκριμένα κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που παρασχέθηκαν από αλλοδαπές συνεργαζόμενες υπηρεσίες και σε συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη.

Πρωινές ώρες της 05/10/2021 θα οδηγηθεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών"

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «Η σύλληψη 34χρονου Ιρακινού στο κέντρο της Αθήνας ο οποίος ερευνάται για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, ενώ είχε έρθει στην Ελλάδα ως «πολύτεκνος πρόσφυγας», αποκαλύπτει τον κίνδυνο εθνικής ασφαλείας που συνιστά η εισβολή παράνομων μεταναστών στην Ελληνική επικράτεια. Οι μεγαλύτεροι ξένοι αναλυτές πλέον ταυτίζουν την δράση των ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων με τα τούρκικα συμφέροντα. Μέλη του ισλαμικού κράτους πολεμούν στο πλευρό του τουρκικού στρατού σε διάφορα μέτωπα. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια εφησυχασμού μπροστά στον κίνδυνο δημιουργίας μίας πέμπτης φάλαγγας εντός ελληνικού εδάφους. Άμεση εφαρμογή της πρότασης της Ελληνικής Λύσης για μεταφορά όλων των παράνομων μεταναστών σε ακατοίκητα νησιά έως την απέλαση τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παγώνη: Ναι στα μπουζούκια, όχι στις συναυλίες

Νέα Δημοκρατία: Σαν σήμερα η ίδρυση του κόμματος

Μυρτώ: “Την έχουν αφήσει στην τύχη της”, λέει η μητέρα της