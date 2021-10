Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: νεκρός 52χρονος αγνοούμενος

Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί προ ημερών στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Με τον χειρότερο τρόπο έπεσε η αυλαία των ερευνών για έναν 52χρονο άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την 1η Οκτωβρίου 2021 από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού” εντοπίστηκε η σορός του, αλλά τα αίτια θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά και διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2021 για την εξαφάνισή του και αμέσως προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χριστόφ Συμεών, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Οργάνωση.

