Γαλλία: πέθανε ο γηραιότερος άνδρας

Ξεπέρασε τον ένα αιώνα ζωής και είχε στόχο να φθάσει τα 200 έτη!

Ο Ζιλ Τεομπάλντ, ο γηραιότερος άνθρωπος της Γαλλίας, πέθανε σήμερα σε ηλικία 112 ετών στο σπίτι του στο Φορ-ντε-Φρανς, στο γαλλικό νησί της Μαρτινίκας, επιβεβαίωσε η οικογένειά του έπειτα από δημοσιεύματα. Ο Τεομπάλντ, ο οποίος ήταν λιμενεργάτης και ναυτικός-ψαράς, γεννήθηκε στις 17 Απριλίου του 1909.

Οι συγγενείς του συνήθιζαν να διηγούνται ότι ο αυτός ο πατέρας τριών παιδιών γεννήθηκε στην πραγματικότητα το 1907, κάτι που ποτέ δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί.

Το Γαλλικό Πρακτορείο είχε συναντήσει τον υπερήλικα το 2019, μιλώντας μαζί του για τις πολλές αναμνήσεις του από την ενεργό ζωή του, τα νεανικά και παιδικά του χρόνια πριν από έναν και πλέον αιώνα.

Στη δημοσιογράφο που του μιλούσε για την ηλικία του, εκείνος απαντούσε χαμογελώντας: "Αν εξαρτάται από μένα, μπορώ να ζήσω μέχρι τα 200"!.

Κάτοικος του Πουάντ ντε Νεγκρ, στην πρωτεύουσα Φορ-ντε Φρανς, ο Τεομπάλντ ορίστηκε τον Μάρτιο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης κατοίκων της παραλίας του Πουάντ ντε Νεγκρ.

