Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Ακόμη ένα «μαύρο ορόσημο» ξεπέρασαν οι θάνατοι από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ παραμένει υψηλός ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 2.331 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.331 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 19 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 436 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 409 νέες μολύνσεις, ενώ στην Λάρισα καταγράφηκαν ακόμη 159 φορείς του κορονοϊού.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Αιτωλικό: Ιστοί αράχνης σκέπασαν τη λιμνοθάλασσα (εικόνες)

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα φαινόμενα στη χώρα (χάρτης)

“Άγριες Μέλισσες”: ανατρεπτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)