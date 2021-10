Κοινωνία

Πέθανε η Λίτσα Βλαστού

Η γυναίκα τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων από την Ελληνική Αστυνομία.

Πέθανε από παθολογικά αίτια η ξαδέρφη του βαρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστού, Λίτσα Βλαστού, η οποία τον κατέδωσε στις Αρχές για σωρεία εγκληματικών ενεργειών.

Η γυναίκα τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς είχε δώσει πληροφορίες για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν τα μέλη της αποκαλούμενης «Greek Mafia».

Η Λίτσα Βλαστού είχε παραδεχθεί ότι ήταν το δεξί χέρι του κατάδικου εξαδέλφου της στις εγκληματικές του πράξεις έξω από τη φυλακή, ενώ είχε ομολογήσει πως είχε ενεργό συμμετοχή σε εκρήξεις βομβών σε σπίτια δικαστικών.

Μεταξύ άλλων είχε δεχθεί μέρος από τα χρήματα της απαγωγής του εφοπλιστή Παναγόπουλου.

