Life

“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στον ΑΝΤ1 έρχεται η μεγάλη “μάχη” για την επικράτηση του πιο δυνατού.

Ο Χομπς είναι πιστός πράκτορας της διπλωματικής υπηρεσίας ασφαλείας της Αμερικής. Ο Σο είναι παράνομος και πρώην επίλεκτο μέλος του βρετανικού στρατού.

Ήρθαν πρώτη φορά αντιμέτωποι το 2015 κι από τότε δεν έχουν σταματήσει να συγκρούονται σε έναν αγώνα για την επικράτηση του πιο δυνατού.

Οι δύο αυτοί ορκισμένοι εχθροί θα πρέπει αυτή τη φορά να συνεργαστούν αν θέλουν να υπερισχύσουν του Μπρίξτον, ενός κυβερνο-τροποποιημένου αναρχικού, ο οποίος απειλεί τη συνέχιση της ανθρωπότητας.

Μια καταιγιστική περιπέτεια με δυο από τους πιο αγαπημένους πρωταγωνιστές της εποχής μας, τον Ντουέιν Τζόνσον και τον Τζέισον Στέιθαμ, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση αυτή την Κυριακή, 10 Οκτωβρίου, στον ΑΝΤ1, στις 21:00!

Το «HOBBS AND SHAW» αποτελεί spinoff, αφού πρωταγωνιστούν δυο χαρακτήρες που γνωρίσαμε μέσα από το κορυφαίο franchise «FAST & THE FURIOUS». Αυτή τη φορά θα πρέπει να αφήσουν τις διαφορές τους στην άκρη και να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια ταινία με δράση, γέλιο, ταχύτητα και πολλή τεστοστερόνη!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέιβιντ Λιτς

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Στέιθαμ, Ίντρις Έλμπα, Βανέσα Κίρμπι, Ρόμαν Ρέινς, Έλεν Μίρεν, Ράιαν Ρέινολντς, Έιζα Γκονσάλες, Βανέσσα Κίρμπυ

Ειδήσεις σήμερα:

Ζαούτης για παιδικά πάρτι: λίγα παιδιά και με μάσκες

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με μια δολοφονία και ανατροπές (εικόνες)

Αθηνά Ωνάση: Αποκλειστικές εικόνες από τη σπάνια εμφάνισή της