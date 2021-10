Κόσμος

Αφγανιστάν: Μακελειό από έκρηξη μέσα σε τέμενος (σκληρές εικόνες)

Δεκάδες νεκροί και περισσότεροι από 140 τραυματίες. Οι Αρχές εκτιμούν ότι το λουτρό αίματος προκάλεσε καμικάζι αυτοκτονίας.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 140 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα σιιτικό τέμενος στην Κουντούζ, βορειοανατολική επαρχία του Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσαν νοσοκομειακές πηγές.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν, διατηρώντας την ανωνυμία του, μίλησε στο πρακτορείο Reuters και έκανε λόγο για 28 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Οπτικό υλικό δείχνει πτώματα περιστοιχισμένα από συντρίμμια μέσα στο τέμενος, στο οποίο προσεύχονταν σιίτες μουσουλμάνοι.

«Το μεσημέρι σημειώθηκε μια έκρηξη σε ένα τέμενος των σιιτών συμπατριωτών μας... με αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες και να τραυματιστούν πολλοί συμπατριώτες μας», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

