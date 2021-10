Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Η μαύρη λίστα των θανάτων ασθενών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού, μεγάλωσε και την Κυριακή, ενώ αυξητικές τάσεις παρουσιάζει και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 1.358 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Από αυτά τα 12 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 261 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 236. Ανησυχία εξακολουθεί να υπάρχει και στην Λάρισα, καθώς τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τις τελευταίες 24 ώρες εντοπίστηκαν 68.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Ηράκλειο: Πήραν 20000 ευρώ από σπίτι - Η ανακαίνιση, η κλοπή και η εξιχνίαση