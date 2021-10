Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στη Χαβάη

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε την Κυριακή στη Χαβάη.

Σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών σημειώθηκε χθες Κυριακή νότια της Χαβάης, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), πάντως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή ζημιές στη νήσο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιομέτρων και είχε επίκεντρο περιοχή νότια της Νααλέχου, σύμφωνα με το USGS.

Αρχικά, το αμερικανικό ινστιτούτο εκτίμησε πως ο σεισμός είχε μέγεθος 6,1 βαθμών.

Σύμφωνα με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ, δεν υπάρχει κίνδυνος να πλήξουν την περιοχή θαλάσσια σεισμικά κύματα εξαιτίας του σεισμού αυτού.