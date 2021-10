Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σελήνη στον Αιγόκερω και οι αλλαγές

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”. Ποιοι και πότε πρέπει να προσέξουν, ποιοι θα είναι πιο ωφελημένοι.

«Η Σελήνη είναι στον Αιγόκερω, ενώ ο Ερμής, ακόμη και ανάδρομος που είναι, κάνει μια πολύ ωραία όψη και μπορεί, για ορισμένα ζώδια, να δείξει τους δρόμους που πρέπει να ακολουθήσουν σε προσωπικά, επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της στήλης για τα ζώδια, στο «Πρωινό» της Τρίτης.

Όπως σημείωσε για την ημέρα η αστρολόγος της εκπομπής, «Μπορεί σήμερα να έχουμε μια μικρή μελαγχολία, ίσως και λόγω καιρού, όμως αυτή μπορεί να μας οδηγήσει να κάνουμε αλλαγές, ακόμη και στα επαγγελματικά μας»

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ότι «αυτό που θα γίνει σήμερα, είναι πολύ πιθανόν να έχει διάρκεια».

Ακόμη, τόνισε προς όλους ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί το διάστημα 20-25 Οκτωβρίου, λέγοντας ακόμη ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε εκκρεμότητες για την εν λόγω περίοδο.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα και τις αστρολογικές προβλέψεις από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Τρίτης:





