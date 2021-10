Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Καρδίτσα

Μετά τον ισχυρό σεισμό 6,3 Ρίχτερ στην Κρήτη και την σεισμική δόνηση στην Κάρπαθο, "κουνήθηκε" και η Καρδίτσα.



Σεισμική δόνηση σημειώθηκε και στην Καρδίτσα, μετά την Κρήτη και την Κάρπαθο.

Η δόνηση είχε μέγεθος 3,6 Ρίχτερ και μεγάλο εστιακό βάθος 68,6 χιλιομέτρα, ενώ το επίκεντρό της ήταν 18 χιλιόμετρα βορεια βορειανατολικά της Καρδίτσας.

Νωρίτερα, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Κρήτη, που αναστάτωσε τους κατοίκους, ενώ σημειώθηκαν και ζημιές. Στην συνέχεια ακολούθησε σεισμική δόνηση στην Κάρπαθο.

