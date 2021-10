Κοινωνία

#MeToo - ιστιοπλοΐα: στο εδώλιο ο προπονητής για βιασμό 11χρονης αθλήτριας

Η πρώτη δίκη για το ελληνικό #metoo. Στο ΜΟΔ ο προπονητής αθλήτριας, κατηγορούμενος για βιασμό.

Η πρώτη υπόθεση #metoo από εκείνες που ακολούθησαν τις καταγγελίες της ολυμπιονική Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική βία φθάνει στο ακροατήριο.

Η υπόθεση βιασμού ανήλικης ιστιοπλόου πριν δέκα χρόνια από τον τότε προπονητή της προσδιορίστηκε να εκδικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Η δίκη, η πρώτη του ελληνικού #metoo που θα φθάσει σε ακροατήριο, έλαβε ημερομηνία έναρξης στις 12 Ιανουαρίου 2022. Κατηγορούμενος για τον βιασμό της αθλήτριας ιστιοπλοϊας είναι ο προπονητής της, κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος.

Η δικογραφία για τον καταγγελόμενο βιασμό της αθλήτριας, ενόσω ήταν ανήλικη, σχηματίστηκε τον περασμένο Ιανουάριο στην Εισαγγελία μετά από κατάθεση της κ. Μπεκατώρου που ήταν σε συνεννόηση με την αθλήτρια. Το θύμα επιβεβαίωσε ότι επί σειρά ετών και ενώ ήταν σε ηλικία 11 ετών είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον 38χρονο προπονητή της.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος για τον βιασμό κατ' εξακολούθηση, την αποπλάνηση κατ' εξακολούθηση και την κατάχρηση σε ασέλγεια της 11χρονης. Μετά την κατάθεση του θύματος, ο προπονητής είχε συλληφθεί με διαδιακσίες εξπρές και είχε οδηγηθεί στον ανακριτή, στον οποίο ισχυρίστηκε ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι.

Στην πρόταση παραπομπής του ο αρμόδιος εισαγγελέας είχε αναφέρει προς το Συμβούλιο που «έδειξε» το εδώλιο στον 38χρονο: «Χωρίς αιδώ ομολόγησε ότι είχε ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις με την ανήλικη αθλήτριά του. Εκμεταλλεύτηκε την απειρία της και την εμπιστοσύνη των γονιών της σε εκείνον».

Ο εισαγγελικός λειτουργός, η πρόταση του οποίου έγινε δεκτή από τους δικαστές του Συμβουλίου ανέφερε, επίσης, ότι ο κατηγορούμενος «άσκησε σεξουαλική και ψυχολογική βία στην ανήλικη για να μην αποκαλύψει στους γονείς της τον βιασμό της».

