Πολιτισμός

“Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός”: πρεμιέρα στο Θέατρο Αλάμπρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Alhambra Art Theatre “ανεβαίνει” η παράσταση των Τσιφόρου – Βασιλειάδη, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Χάρη Ρώμα

«Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός» των Τσιφόρου – Βασιλειάδη σε διασκευή – σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα, η κωμωδία που αγαπήθηκε από το θεατρόφιλο κοινό τόσο όταν πρωτοανέβηκε στην Αθήνα όσο και κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής της περιοδείας, επιστρέφει στην βάση της, στο ALHAMBRA ART THEATRE (ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΑΜΠΡΑ), για δεύτερη συνεχή χρονιά, με στόχο να μας χαρίσει δύο ώρες αστείρευτου γέλιου μέσα από μια ιδιαίτερα προσεγμένη παραγωγή, με υπέροχα κοστούμια και σκηνικά.

Από την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη έως και Κυριακή, στην κεντρική σκηνή του πλήρως ανακαινισμένου ALHAMBRA ART THEATRE, θα απολαύσουμε την παράσταση «Ο ΚΛΕΑΡΧΟΣ Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΝΤΟΣ» με πρωταγωνιστές τους: Χάρη Ρώμα, Γιώργο Γαλίτη, Ευτυχία Φαναριώτη και την Τάνια Τρύπη. Δίπλα τους οι: Δημήτρης Μαχαίρας, Εύη Κολιούλη, Αντώνης Καλομοιράκης, Μαρία Κοκολάκη.

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία που θα σας μείνει αξέχαστη, όπως και η θρυλική κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία Νίκου Τσιφόρου και σενάριο του ιδίου και του Πολύβιου Βασιλειάδη. Το 1961 που παρουσιάστηκε η ταινία (από το ομώνυμο θεατρικό έργο) τους πρωταγωνιστικούς ρόλους είχαν ενσαρκώσει τα ιερά τέρατα του ελληνικού σελιλόιντ Βασίλης Αυλωνίτης, Γεωργία Βασιλειάδου και Νίκος Ρίζος.

Να σημειώσουμε ότι στο ALHAMBRA ART THEATRE (ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΑΜΠΡΑ) θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες και τα πρωτόκολλα υγιεινής, όπως αυτά θα υπαγορευθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς, παρακολουθώντας τις αγαπημένες μας παραστάσεις.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο Κλέαρχος Ζουγκαλάς (Χάρης Ρώμας) ευκατάστατος μεσήλικας ιδιοκτήτης ιχθυοπωλείου απατά συχνά την κακότροπη γυναίκα του Μαρίνα (Ευτυχία Φαναριώτη), τις υποψίες της οποίας φροντίζει να κατευνάζει ενοχοποιώντας τον ταλαίπωρο γαμπρό του Μάχο (Γιώργος Γαλίτης), τον οποίο η Μαρίνα αντιπαθεί με πάθος, υποβιβάζει και περιφρονεί. Όταν η ζωηρή και γοητευτική ζωντοχήρα γειτόνισσα η Λόλα (Τάνια Τρύπη) παροτρύνει τον Κλέαρχο να της κάνει παρέα στις διακοπές της στο Λουτράκι, εκείνος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τη συνοδεύσει, χωρίς όμως να τον υποψιαστεί για κανένα λόγο η καχύποπτη σύζυγός του Μαρίνα. Έτσι, όταν συνειδητοποιεί πως ο γαμπρός του αντιμετωπίζει κάποιο ορθοπεδικό πρόβλημα, τον πείθει να συμβουλευτεί γιατρό, ο οποίος θα του συστήσει ιαματικά μπάνια στο Λουτράκι. Κατόπιν, πείθει τη γυναίκα του πως ο Μάχος θα πάει στα Λουτράκι με πρόφαση τα ιαματικά μπάνια, αλλά στην πραγματικότητα θα πάει διακοπές με κάποια ερωμένη του και προτείνει να πάει και ο ίδιος εκεί για να παρακολουθεί δήθεν τον ατακτούλη γαμπρό τους.

Στο Λουτράκι ωστόσο, ο Μάχος κάνει όντως παρέα με μια γυναίκα που γνώρισε εκεί όμως, αλλά παράλληλα συναντά τυχαία τον Κλέαρχο με την ωραία γειτόνισσα και αφού ξεσκεπάζονται μεταξύ τους, αποφασίζουν να διασκεδάσουν με την Λόλα και την φιλενάδα του Μάχου, Ελληνίδα του εξωτερικού, Ντέμπυ (Μαρία Κοκολάκη)

Στο μεταξύ, ένας δικηγόρος αναζητά τον Μάχο στην Αθήνα, πηγαίνει στο σπίτι του αλλά δεν λέει στη Μαρίνα τι ακριβώς θέλει. Εκείνη μπαίνει σε υποψίες για πιθανές παρανομίες του Μάχου και αποφασίζει να πάει με την ανιψιά της και γυναίκα του Μάχου, Πουλχερία (Εύη Κολιούλη) στο Λουτράκι όπου ανακαλύπτει τις γυναικοδουλειές του γαμπρού της. Εκεί αποκαλύπτεται πως ο Ντίμης (Δημήτρης Μαχαίρας) είναι ήδη εραστής (και μελλοντικός σύζυγος) της γειτόνισσας Λόλας που πήγε στα Καμένα Βούρλα για να τον κάνει να ζηλέψει. Ανάμεσα τους ο απερίγραπτος σερβιτόρος Λάζαρος (Αντώνης Καλομοιράκης) που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τις μεταξύ τους καταστάσεις.

Το τι γίνεται μετά τις ανακαλύψεις/αποκαλύψεις, το πώς ο Κλέαρχος θα προσπαθήσει να την βγάλει λάδι και το πώς ο καημένος ο Μάχος επιτέλους θα κερδίσει την εύνοια της στρίγγλας πεθεράς του, θα το απολαύσετε στην σκηνή του ALHAMBRA ART THEATRE, σε μια θεατρική παραγωγή που θα σας μείνει αξέχαστη…..

Στo πρωτότυπο τραγούδι της παράστασης "ΠΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΨΕΜΑΤΑ" το οποίο εμπνεύσθηκαν από το μουσικό ρεύμα της δεκαετίας του ’60 οι δημιουργοί, Χρήστος Παπαδόπουλος σύνθεση και Χάρης Ρώμας στίχοι, συμμετέχουν όλοι οι ηθοποιοί του θιάσου.

«Ο ΚΛΕΑΡΧΟΣ Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΝΤΟΣ»

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

**Θα τηρηθούν τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να «μείνουμε όλοι ασφαλείς

ΤΟ ALHAMBRA ART THEATRE ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ «ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

ALHAMBRA ART THEATRE (ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΑΜΠΡΑ)

Διεύθυνση : Στουρνάρη 53, Αθήνα 104 32

: Στουρνάρη 53, Αθήνα 104 32 Τηλέφωνα Θεάτρου – Κρατήσεις : 210 522 0120-1

: 210 522 0120-1 Web address : https://www.alhambra-art-theatre.gr

: https://www.alhambra-art-theatre.gr e-mail : info@alhambra-art-theatre.gr

: Facebook : https://www.facebook.com/alhambraarttheatreproductions

: https://www.facebook.com/alhambraarttheatreproductions Instagram: https://www.instagram.com/alhambra_art_productions

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σενάριο : Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος Βασιλειάδης

: Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος Βασιλειάδης Διασκευή : Χάρης Ρώμας

: Χάρης Ρώμας Σκηνοθεσία : Χάρης Ρώμας

: Χάρης Ρώμας Πρωταγωνιστούν : Χάρης Ρώμας, Γιώργος Γαλίτης, Ευτυχία Φαναριώτη και η Τάνια Τρύπη, καθώς και οι Δημήτρης Μαχαίρας, Εύη Κολιούλη, Αντώνης Καλομοιράκης και Μαρία Κοκολάκη.

: Χάρης Ρώμας, Γιώργος Γαλίτης, Ευτυχία Φαναριώτη και η Τάνια Τρύπη, καθώς και οι Δημήτρης Μαχαίρας, Εύη Κολιούλη, Αντώνης Καλομοιράκης και Μαρία Κοκολάκη. Φωτισμοί : Αντώνης Παναγιωτόπουλος

: Αντώνης Παναγιωτόπουλος Σκηνικά – Κοστούμια : Λαμπρινή Καρδαρά

: Λαμπρινή Καρδαρά Μουσική Σύνθεση : Χρήστος Παπαδόπουλος

: Χρήστος Παπαδόπουλος Χορογραφίες : Θοδωρής Πανάς

: Θοδωρής Πανάς Βοηθός Σκηνοθέτη : Κωνσταντίνος Φρίγγας

: Κωνσταντίνος Φρίγγας Φωτογράφος : Πάνος Γιαννακόπουλος

: Πάνος Γιαννακόπουλος Μακιγιάζ : Λένα Καράμανλη

: Λένα Καράμανλη Περούκες - Hair Stylist : BERGMANN KORD

: BERGMANN KORD Οργάνωση παραγωγής : Αλεξάνδρα Ευστρατιάδη

: Αλεξάνδρα Ευστρατιάδη Φωτογραφίες παράστασης: https://www.photolifez.com/ - Νίκος Αθανασίου | Nikos Athanasiou

Ημερομηνία έναρξης παραστάσεων: ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη 21:00 || Παρασκευή 21:00

Σάββατο 17:45 & 21:00

Κυριακή 17:45

Ώρα προσέλευσης: Η ιδανική ώρα προσέλευσης είναι περίπου μισή με μια ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

Διάρκεια παράστασης: 1:50 λεπτά με διάλειμμα

Προπώληση: www.ticketplus.gr

Τιμές Εισιτηρίων:

Α Ζώνη: Κανονικό 18€, Μειωμένο* 12€, ΑΜΕΑ 12€

Β Ζώνη: Κανονικό 15€, Μειωμένο*12€, ΑΜΕΑ 12€

Εξώστης: Κανονικό 18€, Μειωμένο*12€, ΑΜΕΑ 12€

*Μειωμένο: Ανέργων, Άνω των 65

Το ALHAMBRA ART THEATRE έχει χαρακτηριστεί Covid free χώρος και ισχύουν τα ανάλογα πρωτόκολλα, ώστε να «παραμείνουμε όλοι υγιείς»

Οι θεατές, εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

πιστοποιητικού εμβολιασμού πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω υπό [α] και [β].

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή (εκτυπωμένα), είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α ? 118) Covid Free GR.

Χορηγός επικοινωνίας της παράστασης ειναι ο ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος – 8χρονη: Η εξαπάτηση της μάνας, η θεία και οι… βοηθοί της

Άφιξη Αφγανών πολιτών στην Αθήνα

Δολοφονία στη Νέα Ερυθραία: “Καλά τους έκανα”, είπε ο δράστης





Gallery