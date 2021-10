Οικονομία

Λαϊκή Βούλγαρη: Ρούχα “μαϊμού” και πρόστιμα… “μαμούθ”

Κατασχέθηκαν ρούχα, καταστράφηκαν και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες.

Ρούχα "μαϊμού" κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης αντιμετώπισης του παρεμπορίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη λαϊκή αγορά στην περιοχή της Βούλγαρη, από μεικτό κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και της Διυπηρεσιακής Μονάδας Εποπτείας Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης, με την υποστήριξη και της διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Αστικών Απορριμμάτων.

Όπως αναφέρει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Δαγκλής, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.200 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν επί τόπου περισσότερα από 250 απομιμητικά προϊόντα ρουχισμού.

