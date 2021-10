Οικονομία

Καστοριά: Έκλεψαν γούνες από επιχείρηση (εικόνες)

Εξιχνιάτηκε η υπόθεση. Συνελήφησαν δυο άτομα ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα. Ο τρόπος δράσης της συμμορίας.



Εξιχνιάστηκε ύστερα από συστηματική, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, μεγάλη υπόθεση διακεκριμένης κλοπής που διαπράχθηκε στις 20 Οκτωβρίου από επιχείρηση γουναρικών στην Καστοριά.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν στις 25 Οκτωβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, δύο αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι από κοινού με τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο, ο οποίος και αναζητείται, αφαίρεσαν γούνινα παλτά, μεγάλης χρηματικής αξίας, από επιχείρηση γουναρικών σε περιοχή της Καστοριάς. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη ενός 45χρονου Έλληνα, στην οικία του οποίου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης απέκρυπταν τα μέλη της οργάνωσης τα κλοπιμαία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, πλαστογραφία πιστοποιητικού και άλλα αδικήματα.

Αναλυτικότερα όπως προέκυψε από την πολυήμερη αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν κλοπή, από επιχείρηση γουναρικών στην περιοχή της Καστοριάς, αφαιρώντας γούνινα παλτά αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης ( modus operandi ), τα μέλη της οργάνωσης αφού αρχικά παραβίασαν την περίφραξη της επιχείρησης, διέρρηξαν στη συνέχεια παράθυρο του κτιρίου, εισήλθαν στον εσωτερικό χώρο αυτής και αφαίρεσαν τα προαναφερόμενα γούνινα παλτά.

Για τη μεταφορά των κλοπιμαίων χρησιμοποίησαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο εκλάπη την 18/19 Οκτωβρίου από περιοχή της Θεσσαλονίκης, φέροντας κλεμμένες πινακίδες έτερου οχήματος, ενώ ως κρησφύγετο - ορμητήριο τους διατηρούσαν την οικία του 45χρονου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου και συντόνιζαν τη μετέπειτα μεταφορά – «φυγάδευση» των παλτών.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας (Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) στην οικία του 45χρονου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

85 γούνινα παλτά, προερχόμενα από την ανωτέρω επιχείρηση γουναρικών και τα οποία αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους,

3 χειριστήρια (SMART KEY) αυτοκινήτου,

2 συσκευές ανίχνευσης συχνοτήτων,

1 συσκευή σύνδεσης σε εγκέφαλο οχήματος με θύρα «OBD»,

2 ασύρματοι πομποδέκτες,

1 απομίμηση όπλου και

διάφορα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την κλοπή οχημάτων.

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του 45χρονου εκκρεμούσαν Διεθνές Ένταλμα Ερυθράς Αγγελίας Αναζητήσεων των Κυπριακών Αρχών, για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου για παρόμοια αδικήματα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καστοριάς, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς.

