Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκλειστικά αποσπάσματα από το επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μεγαρίτης ζητάει ανταλλάγματα για να συνεχίσει να βοηθάει τον Δούκα στη δίκη του, ενώ οργανώνει την παρέλαση στο Διαφάνι.

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στις «Άγριες Μέλισσες», στο επεισόδιο που θα μεταδοθεί απόψε Πέμπτη 28 Οκτωβρίου. Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", προβλήθηκαν αποκλειστικά αποσπάσματα από αποψινο επεισόδιο.

Η Μυρσίνη ζητάει από τον Δούκα να πιάσουν κι άλλον ένορκο στη δίκη, ενώ ο Μελέτης λέει στον Δούκα ότι ο Μεγαρίτης είναι έτοιμος να του προσφέρει κι άλλη βοήθεια, αλλά αυτή τη φορά απαιτεί κάποιο αντάλλαγμα.

Την ίδια ώρα ο Μεγαρίτης και ο Νομάρχης παρακολουθούν την παρέλαση στο Διαφάνι, έχοντας το μυαλό τους στο έργο του αεροδρομίου.

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου - Χίος: Η ελληνική σημαία σκέπασε το λιμάνι (βίντεο)

Καταδίωξη στο Πέραμα - Κούγιας: έξυπνος ελιγμός η επιλογή του 14χρονου (βίντεο)

28η Οκτωβρίου - παρελάσεις: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα