Πέθανε ο Γιάννης Σταθόπουλος

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, ο πρώην βουλευτής και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Την τελευταία του πνοή άφησε την Κυριακή ο πρώην βουλευτής και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Σταθόπουλος, σε ηλικία 87 ετών.

Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα, αποφοίτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και υπηρέτησε ως αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά τη διάρκεια της Χούντας συμμετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού, συνελήφθη και φυλακίστηκε. Το ίδιο έτος αποστρατεύθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό και επανήλθε, μετά την πτώση της δικτατορίας, με τον βαθμό του αντιπλοιάρχου.

Τον Οκτώβριο του 1974 παραιτήθηκε και εξελέγη βουλευτής Λακωνίας με τη Νέα Δημοκρατία. Από τότε επανεκλεγόταν βουλευτής Λακωνίας συνεχώς μέχρι το 1993, ενώ την περίοδο 1991 - 1993 διετέλεσε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η Νέα Δημοκρατία τον αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση: «Ο Γιάννης Σταθόπουλος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της παράταξής μας: υπήρξε άξιος εκπρόσωπος μιας γενιάς που υπηρέτησε με άμεσο κίνδυνο της ζωής της την Ελλάδα και τη Δημοκρατία. Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Φωτογραφία: flynews.gr

