Εκλογές ΝΔ - Μητσοτάκης: το κόμμα εξελίσσεται

Στο Γαλάτσι για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο Γαλάτσι βρέθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την ανάδειξη των Προέδρων των Δ.Ε.Ε.Π., των μελών των Δ.Ε.Ε.Π., των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε.,της Νέας Δημοκρατίας.

Επισκεπτόμενος το Δημαρχείο Γαλατσίου όπου διεξαγόταν η εκλογική διαδικασία, δήλωσε:

«Σήμερα είναι μία μέρα γιορτής για τη Νέα Δημοκρατία. Διεξάγονται οι εσωκομματικές μας εκλογές. Ψηφίζουμε για τους συνέδρους του Τακτικού μας Συνεδρίου, το οποίο θα λάβει χώρα στις αρχές Δεκεμβρίου αυτού του έτους.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο πατριωτικό μέτωπο ρεαλισμού και προόδου. Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να μπορέσουμε να διεξάγουμε υποδειγματικά αυτές τις εσωκομματικές εκλογές, την Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, τον Γραμματέα του κόμματος, τον Γενικό Διευθυντή, τον Υπεύθυνο Οργανωτικού, αλλά και όλα τα στελέχη μας σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο.

Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Με σχεδόν 140.000 ενεργά μέλη, εκ των οποίων τα 30.000 ενεγράφησαν για πρώτη φορά στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να ψηφίσουν σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές.

Είναι, επίσης, ένα κόμμα το οποίο αγκαλιάζει την πρόοδο, καθώς για πρώτη φορά μπορούν τα μέλη μας να ψηφίσουν και ηλεκτρονικά, από τον υπολογιστή τους, με απόλυτη ασφάλεια και εγώ θα έχω τη χαρά να ψηφίσω στη συνέχεια από το σπίτι μου για να τεκμηριώσω στην πράξη το αδιάβλητο αυτής της νέας διαδικασίας.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο εξελίσσεται, σε μία Ελλάδα η οποία αναπτύσσεται. Και με πολύ μεγάλη χαρά θα ολοκληρώσουμε τις εσωκομματικές μας εκλογές, θα διοργανώσουμε το Τακτικό μας Συνέδριο το Δεκέμβριο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή όλων των Ελλήνων, για να οδηγήσουμε την Ελλάδα με ασφάλεια στο δρόμο της ανάπτυξης, της προκοπής και της ευημερίας.

Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους όσοι οργάνωσαν αυτή την άψογη διαδικασία».

